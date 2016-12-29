هل تدفع هجمات «داعش» بالأردن نحو انفتاح أكبر على الإخوان؟ يرى كثير من الخبراء الأردنيين أهمية كبيرة في محاربة التنظيمات المتطرفة على الصعيد الفكري، مؤكدين أنه لا يمكن الاكتفاء بمحاربتها أمنياً واستخبارياً. ورأى محللون سياسيون أن انتشار الأيديولوجيا المتطرفة له أسباب عدة، من بينها محاربة الحركات الإسلامية المعتدلة، «ما يعزز

هنيّة يحيّي ذكرى حرب إسرائيل الأولى على غزة بالتأكيد على قوة المقاومة قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن الحروب الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة لم تنجح في النيل من المقاومة، التي أشار إلي أنها عززت من قوتها خلال السنوات الماضية.

قتلى مدنيّون بغارات روسيّة.. وتصعيد للنظام بريف دمشق قتل سبعة مدنيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون بغارات روسية استهدفت مدناً في ريف دمشق، وذلك بالتزامن مع تصعيد النظام السوري وميليشياته لقصف منطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة دمشق. واستهدفت الغارات الروسية الأحياء السكنية في مدن دوما وحرستا وعربين في

حزب الله وآفاق المرحلة المقبلة: الأولوية لقانون الانتخاب.. وحماية الاستقرار الداخلي يعبِّر المسؤولون في حزب الله، إن في مواقفهم العلنية أو اللقاءات الخاصة معهم، عن أجواء الارتياح التي تسود الحزب بعد تشكيل الحكومة ودخول لبنان مرحلة سياسية جديدة، وكذلك بسبب التطورات في المنطقة، ولا سيما بعد معركة حلب.

حكومة العهد الأولى تحصد ثقة النواب.. وتخسر ثقة مكوّن أساسي في البلد الجميع في لبنان كان يعلم أن نيل حكومة الرئيس سعد الحريري، وهي حكومة العهد الأولى، ثقة المجلس النيابي أمر ليس صعباً؛ فالحكومة في الأساس تشكّلت من الطيف السياسي الذي يجتمع تحت قبة البرلمان