أخبار
هل تدفع هجمات «داعش» بالأردن نحو انفتاح أكبر على الإخوان؟ يرى كثير من الخبراء الأردنيين أهمية كبيرة في محاربة التنظيمات المتطرفة على الصعيد الفكري، مؤكدين أنه لا يمكن الاكتفاء بمحاربتها أمنياً واستخبارياً. ورأى محللون سياسيون أن انتشار الأيديولوجيا المتطرفة له أسباب عدة، من بينها محاربة الحركات الإسلامية المعتدلة، «ما يعزز
هنيّة يحيّي ذكرى حرب إسرائيل الأولى على غزة بالتأكيد على قوة المقاومة قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن الحروب الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة لم تنجح في النيل من المقاومة، التي أشار إلي أنها عززت من قوتها خلال السنوات الماضية.
قتلى مدنيّون بغارات روسيّة.. وتصعيد للنظام بريف دمشق قتل سبعة مدنيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون بغارات روسية استهدفت مدناً في ريف دمشق، وذلك بالتزامن مع تصعيد النظام السوري وميليشياته لقصف منطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة دمشق.
واستهدفت الغارات الروسية الأحياء السكنية في مدن دوما وحرستا وعربين في
حزب الله وآفاق المرحلة المقبلة: الأولوية لقانون الانتخاب.. وحماية الاستقرار الداخلي يعبِّر المسؤولون في حزب الله، إن في مواقفهم العلنية أو اللقاءات الخاصة معهم، عن أجواء الارتياح التي تسود الحزب بعد تشكيل الحكومة ودخول لبنان مرحلة سياسية جديدة، وكذلك بسبب التطورات في المنطقة، ولا سيما بعد معركة حلب.
حكومة العهد الأولى تحصد ثقة النواب.. وتخسر ثقة مكوّن أساسي في البلد الجميع في لبنان كان يعلم أن نيل حكومة الرئيس سعد الحريري، وهي حكومة العهد الأولى، ثقة المجلس النيابي أمر ليس صعباً؛ فالحكومة في الأساس تشكّلت من الطيف السياسي الذي يجتمع تحت قبة البرلمان
بانوراما 2016.. تسويات سياسيّة وأمنيّة وإخفاق وطني حفل عام 2016 بتطورات سياسية وأمنية لافتة على الصعيد الداخلي. وإذا كان الإنجاز الأبرز هو انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية وانتهاء الفراغ الرئاسي الذي امتد لأكثر من سنتين ونصف سنة، فإن ذلك لا يحجب التطورات السياسية والأمنية الأخرى، وأبرزها
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القانون الانتخابي أول امتحانات العهد الجديد
قال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري: «ان اهالي عرسال لم يعودوا قادرين على احتمال الظلم الذي يأتيهم من أعلى منهم ومن أسفلهم، ومن كل جانب بسبب تواجدهم في المنطقة الوسط بين الافرقاء المتنازعين. فعندما يقرر «حزب الله» مهاجمة المسلح السوري يقتل
يعبِّر المسؤولون في حزب الله، إن في مواقفهم العلنية أو اللقاءات الخاصة معهم، عن أجواء الارتياح التي تسود الحزب بعد تشكيل الحكومة ودخول لبنان مرحلة سياسية جديدة، وكذلك بسبب التطورات في المنطقة، ولا سيما بعد معركة حلب.
الجميع في لبنان كان يعلم أن نيل حكومة الرئيس سعد الحريري، وهي حكومة العهد الأولى، ثقة المجلس النيابي أمر ليس صعباً؛ فالحكومة في الأساس تشكّلت من الطيف السياسي الذي يجتمع تحت قبة البرلمان
حفل عام 2016 بتطورات سياسية وأمنية لافتة على الصعيد الداخلي. وإذا كان الإنجاز الأبرز هو انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية وانتهاء الفراغ الرئاسي الذي امتد لأكثر من سنتين ونصف سنة، فإن ذلك لا يحجب التطورات السياسية والأمنية الأخرى، وأبرزها
في جلسة المجلس النيابي المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة، ألقى الدكتور عماد الحوت (نائب الجماعة الإسلامية) كلمة جاء فيها:
كيف يمكن للبيان الوزاري أن يتحدث عن تعزيز الثقة بالوفاق الوطني والاستقلال والسيادة وبسط سلطة الدولة، وجزء من أعضاء الحكومة يتغافل عن قيام جزء آخر منها بحروب خارجية.
اتخذ الرئيس نبيه بري وحركة أمل موقفاً اعتراضياً واضحاً ضد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وذلك على عكس حليفه الأساسي «حزب الله» وأمينه العام السيد حسن نصر الله، وبرزت بعد الانتخابات الرئاسية وتكليف الرئيس سعد الحريري أجواء اعتراضية من قبل الرئيس بري وحركة أمل تجاه
بعد قرابة ستة أسابيع على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة العهد الأولى، وبعد جولات وجولات من النقاشات والاتصالات والمشاورات الكثيفة وغير الكثيفة، توصّل الرئيس الحريري بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تشكيلة حكومية أعلنها مساء الاحد الماضي بطريقة
عد مخاض عسير وصراع إرادات بين القوى السياسية المختلفة من أجل اثبات الحضور، لا أكثر ولا أقل، ولدت الحكومة اللبنانية الأولى في عهد الرئيس ميشال عون الذي قال قبل إعلان تشكيلها إن هذه الحكومة لا تمثل حكومة العهد الأولى. وهذا إن ذل على
وجه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، جاء فيها: «تحل علينا الذكرى العطرة لمولد نبينا محمد، صلوات الله وسلامه عليه. وهي ذكرى اعتاد المسلمون على الفرح والاحتفال بها، لما يمثله صلوات الله وسلامه عليه، في أفرادهم، ومسيرة حياتهم، من حب وإعزاز واعتزاز. فهو الذي حمل الرسالة، وأدى الأمانة، وأقام بتوفيق الله سبحانه وتعالى الأمة والدولة.
منذ أيام يتعرض المدنيون في بعض الأحياء من مدينة حلب لمجزرة مستمرة باستخدام كافة أنواع الأسلحة من قبل النظام السوري والاحتلال الروسي والمرتزقة العاملين معهما تحت عنوان الحرب على الارهاب، وفي ظلّ صمت عربي ودولي مطبق.
29/12/2016
هنيّة يحيّي ذكرى حرب إسرائيل الأولى على غزة بالتأكيد على قوة المقاومة
29/12/2016
عباس والمجلس التشريعي.. الشرعيّة لمن؟
29/12/2016
ماذا يحدث في سجون النظام السوري.. بعد عام 2011؟
29/12/2016
أردوغان: لن نسمح بإقامة دولة جديدة شمالي سوريا
29/12/2016
بالتصويت في مجلس الأمن: مصر هل صحّحت الخطأ؟
29/12/2016
تركيا والأزمة السورية.. ملامح مرحلة جديدة
زار وفد من الجماعة الاسلامية برئاسة الامين العام الأستاذ عزام الايوبي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، صباح الخميس 22/12/2016، وجرى خلال اللقاء التشاور في الأوضاع الإسلامية والوطنية التي تمر بها البلاد.
ذكرى المولد النبوي - حلقات إقرأ وارق - شحيم
الجماعة الإسلامية في عكار تهنئ بالميلاد المجيد
من مستشفيات عكار الجماعة الإسلامية «مولدك نور ورحمة»
في مولد الرحمة المهداة.. «نحن دعاة ولسنا قضاة»
الجماعة الإسلامية من ببنين: «كل أشكال التهجير لن تثني المظلومين عن تحقيق النصر بإذن الله»
الأيوبي في ذكرى المولد: لن نسمح أن نكون جزءاً من حالة الاستنزاف لصالح «اسرائيل»
محاضرة لقسم الطالبات واحتفال بذكرى المولد النبوي في برجا
ما يجري حولنا في العالم العربي أليم ومرير. من أزمات سياسية إلى ضائقات اقتصادية إلى نكبات تهدد بعض الأقطار بالانقسام والتفتت. لكن كل ذلك يهون إزاء ما يجري في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات. فقد أعلن الشعب السوري ثورته على نظامه (الاستبدادي